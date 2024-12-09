بلعريبي يحضر لمؤتمر الإسكان العربي في الجزائر

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تحضيرا لمؤتمر الإسكان العربي الثامن الذي سينظم من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري على هامش الدورة 41 لمجلس وزراء الإسكان و التعمير العرب، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في الجزائر العاصمة، ترأس اليوم الإثنين وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تحضيريا تنسيقيا ضم اللجنة المشرفة على تحضير المؤتمر والتابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة.
وحسب بيان وزارة السكن، قدم الوزير توجيهات وتعليمات بغية إنجاح هذا المؤتمر والذي سينظم بالتنسيق مع جامعة الدول العربية تحت شعار "العمران والبناء المستدام ... تحديات وآمال واعدة".