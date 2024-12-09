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الرئيس تبون يتباحث مع نظيره الرواندي (فيديو)

9 ديسمبر 2024 ()

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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في نواكشوط، نظيره رئيس جمهورية رواندا، بول  كاغامي.

وعقد الرئيسان –وفق بيان رئاسة الجمهورية- لقاء ثنائيا، قبل أن يتوسع الاجتماع إلى مسؤولي البلدين، حيث بحث الطرفان سبل التعاون بين الجزائر ورواندا.

وكان رئيس الجمهورية قد حل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء اليوم الإثنين، للمشاركة في المؤتمر القاري، حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وتحادث الرئيسان على انفراد بالقاعة الشرفية لمطار نواكشوط الدولي.

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