تنامي مشاعر الكراهية تجاه فرنسا في أنحاء إفريقيا

سلط تحليل حديث نشره موقع "كريتيكال تريتس ـ التهديدات الحرجة"، التابع لمؤسسة "أمريكان انتربرايز" المحافظة، الضوء على التحولات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الساحل وتنامي المشاعر المناهضة لفرنسا في أنحاء إفريقيا الناطقة بالفرنسية، خاصة مع قرار تشاد والسنغال إنهاء اتفاقياتهما العسكرية مع فرنسا والالتحاق ببوركينافاسو ومالي والنيجر في هذا المسعى، في مؤشر، حسب المؤسسة، على تراجع النفوذ الفرنسي في منطقة طالما كانت محورية لاستراتيجية الأمن الفرنسية.

ويشير التقرير الذي أعده ثلاثة خبراء إلى أن تشاد التي كانت مركزا لوجستيا للعمليات العسكرية الفرنسية في غرب ووسط إفريقيا والسنغال التي كانت واحدة من أقرب حلفاء فرنسا في المنطقة، هما الآن في طريقهما إلى تقليص اعتمادهما على القوة الاستعمارية السابقة.

ويرجع التقرير الأمريكي السبب في ذلك إلى تصاعد المشاعر المناهضة لفرنسا في جميع أنحاء إفريقيا الناطقة بالفرنسية، مدفوعة بخيبة الأمل من نهج فرنسا في مكافحة الإرهاب واستمرار التوترات المرتبطة بالإرث الاستعماري. ففقدان تشاد موقعها الاستراتيجي وتخلي السنغال عن استضافة القواعد العسكرية الفرنسية شكلا ضربة كبيرة لنفوذ فرنسا في المنطقة، حسب التقرير.

كما يشير التحليل إلى أن هذا التراجع الفرنسي خلق فراغا شجع أطرافا أخرى، لاسيما روسيا، على ملئه، وقد نجحت روسيا بالفعل في تأمين وجود لها في بوركينافاسو ومالي والنيجر، ما جعلها شريكا بديلا للدول التي فقدت الثقة في التحالفات الغربية التقليدية.

ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن قدرة روسيا على توسيع نفوذها إلى تشاد والسنغال تواجه تحديات كبيرة، على غرار التزامات روسيا المستمرة في أوكرانيا وسوريا اللتان استنزفتا قدراتها العسكرية واللوجستية ما يحد من قدرتها على تخصيص موارد كبيرة لمنطقة الساحل.

وأبدت موسكو اهتمامها بتشاد والسنغال من خلال زيارات دبلوماسية رفيعة المستوى واستضافة الرئيس فلاديمير بوتين نظيره التشادي في الكرملين، بينما زار وزير الخارجية سيرغي لافروف منطقة الساحل لتعزيز العلاقات مع دول المنطقة، من خلال عرض اتفاقيات للتعاون العسكري.

كما يشير التحليل إلى أن روسيا سعت لتعزيز علاقاتها مع السنغال خلال العام 2024، حيث ورد أن روسيا ضغطت من أجل إبرام اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع السنغال. هذه الاتفاقية تهدف إلى تمكين السفن الروسية من التوقف في الموانئ السنغالية وتسهيل الإمدادات اللوجستية، ما يقلل اعتماد روسيا على الروابط الجوية في دعم عملياتها في الساحل.

وأشار التحليل إلى أنه رغم هذه التحركات الروسية، إلا أن نجامينا وداكار أبدتا تحفظا على الانحياز الكامل إلى روسيا. فقد أظهرت تشاد توجسها من خلال احتجاز عملاء مرتبطين بمجموعة "فاغنر" في وقت سابق من هذا العام، كما أكدت السنغال على نيتها موازنة علاقاتها مع الغرب وشركاء آخرين بدلا من استبدال النفوذ الفرنسي بقوة أجنبية أخرى مهيمنة. ورغم هذه التحديات، تظل روسيا ملتزمة بتوسيع وجودها في منطقة الساحل تماشيا مع أهداف استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الغربي عالميا وضمان الوصول إلى موارد إفريقيا وترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في المشهد الأمني والجيوسياسي الإقليمي. ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن طموحات الكرملين قد تتجاوز قدراته، خاصة مع تفاقم التحديات الأمنية والحكومية في منطقة الساحل.

كما يسلط التحليل الضوء على البيئة الجيوسياسية المتغيرة في الساحل، مستبعدا أن تهيمن أي قوة واحدة على المنطقة في المستقبل القريب، في ظل رغبة أوسع بين دول الساحل في تأكيد سيادتها وتنويع شراكاتها الدولية.

واختتم الخبراء بأن تحقيق الاستقرار المستدام في منطقة الساحل يعتمد على قدرة الحكومات المحلية على معالجة التحديات الداخلية، مع الحفاظ على علاقات بناءة مع مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين.