الكيان الصهيوني يواصل عدوانه في غزة

شن الكيان الصهيوني غارات على غزة، الليلة الماضية، وصباح اليوم الثلاثاء، تسببت في استشهاد 19 فلسطينيا على الأقل، فيما توغلت دبابات صهيونية داخل مناطق بوسط وجنوب القطاع، حسب ما أوردته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفاد المصدر ذاته، بأن "هجوما جويا صهيونيا وقع، الليلة الماضية، تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص في بيت حانون شمالي غزة، حيث تنفذ القوات الصهيونية عملية عسكرية منذ أكتوبر الماضي".

وتسببت غارة جوية أخرى، على منزل في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، في استشهاد ما لا يقل عن 7 أشخاص. وقال مسعفون والدفاع المدني الفلسطيني إن الغارة أسفرت عن إصابات، وقتلت غارة أخرى شخصين في رفح بجنوب القطاع.

وقال سكان إن قوات البحرية الصهيونية اعتقلت 6 صيادين فلسطينيين في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، كانوا يحاولون التوجه إلى البحر في وقت سابق من الثلاثاء.

وحسب آخر إحصائيات السلطات الصحية في غزة، فقد تسبب العدوان الصهيوني في استشهاد أكثر من 44700 فلسطيني، منذ السابع أكتوبر 2023.