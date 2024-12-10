غزة.. مقبرة الصحفيين

أحصى الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الثلاثاء، مقتل 104 صحفيين حول العالم في 2024، مشيرا إلى أن أكثر من نصف العدد تم تسجيله في قطاع غزة في فلسطين وحدها، وهي حصيلة غير مسبوقة، قياسا بالحروب التي حدثت مؤخرا في العالم.

وذكر الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجيه "أن هذا العام يعتبر إحدى أسوأ السنوات بالنسبة للإعلاميين"، منددا بالمجزرة التي تحدث في فلسطين أمام أعين العالم أجمع، وفق ما تداولته وكالات الأنباء.

وسجل تقرير الاتحاد الدولي مقتل 55 إعلاميا فلسطينيا هذا العام، بينما قتل 129 صحفيا في عام 2023، في حصيلة غير مسبوقة ستظل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ودعاة حرية التعبير.

وأشار التقرير إلى أنه، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، "وصل عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا إلى ما لا يقل عن الـ138 صحفيا، مما يجعل هذه المنطقة واحدة من أخطر المناطق في تاريخ الصحافة الحديثة، بعد العراق والفلبين والمكسيك".

وأضاف ذات التقرير أن "ثاني أخطر منطقة بالنسبة للصحفيين، بعد الشرق الأوسط، هي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث بلغ عدد القتلى فيها خلال هذا العام 20 صحفيا".

وفيما يتعلق بأوروبا، تسببت الحرب في أوكرانيا مرة أخرى بسقوط ضحايا في صفوف الصحفيين، إذ قتل أربعة صحفيين في 2024 و13 قتلوا في 2022، وأربعة في 2023.