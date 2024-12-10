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مال و أعمال

وجهات جديدة للجوية الجزائرية

10 ديسمبر 2024 ()

38serv

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية التركية، تتضمن مشاركة الرمز بين الشركتين.

وتسمح هذه الخطوة، حسب ما ذكرته الشركة في بيان تلقت "الخبر" نسخة منه، بتوفير "فرصة السفر للزبائن إلى وجهات جديدة ومتنوعة، في تركيا وآسيا وإفريقيا".

 وأضافت الجوية الجزائرية أنّ "ذلك يندرج في إطار سعيها المستمر لتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز جودة خدماتها".

وذكرت أنّها "تحرص على تعزيز التعاون لتحسين جودة الخدمات ورفع الكفاءة، لتلبية تطلعات الزبائن وإثراء آفاق النقل الجوي في الجزائر".

 

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