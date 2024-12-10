الأمم المتحدة: "هيئة تحرير الشام" وجهت رسائل إيجابية إلى الشعب السوري

وجهت رسائل إيجابية إلى الشعب السوري أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن تقدم القوات الصهيونية داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل يشكل "انتهاكا" لاتفاق فض الاشتباك المبرم بين "إسرائيل" وسوريا في 1974.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، "إن القوة الأممية المكلفة بمراقبة فض الاشتباك (يوندوف) أبلغت نظراءها الإسرائيليين أن هذه الأفعال تشكل انتهاكا لاتفاق 1974 حول فض الاشتباك"، موضحا أن "القوات الصهيونية التي دخلت المنطقة العازلة لا تزال تنتشر في ثلاثة أماكن".

وشدد المسؤول الأممي على أنه "يجب ألا تكون هناك قوات أو أنشطة عسكرية في منطقة الفصل، وعلى إسرائيل وسوريا الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق 1974 والحفاظ على استقرار الجولان".

كما دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، اليوم الثلاثاء، إلى "وقف الضربات الصهيونية في سوريا". وقال بيدرسن، في مؤتمر صحفي، في جنيف: "من المقلق جدا رؤية تحركات وضربات إسرائيلية على الأراضي السورية.. يجب أن يتوقف ذلك".

واعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أدى إلى سقوط بشار الأسد، "أرسلت حتى الآن رسائل إيجابية" إلى الشعب السوري. وقال بيدرسن: "لقد وجهت رسائل تدعو إلى الوحدة".

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنّ "الجيش الصهيوني شنّ، منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، قبل يومين، حوالي 250 غارة جوية على مختلف أنحاء سوريا، دمّرت أهم المواقع العسكرية في هذا البلد".