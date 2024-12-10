10 دول في المهرجان الدولي للمالوف وفلسطين ضيف شرف

سيعود المهرجان الدولي للمالوف، في طبعته الـ12 إلى قسنطينة، في الفترة الممتدة من 14 إلى 18 ديسمبر الجاري، حيث سيحمل هذه السنة شعار "المالوف جسر قسنطينة الأول وصوتها الأبدي"، بمشاركة 20 فنانا يمثلون 10 دول على مدار 5 سهرات فنية تحتضنها قاعة المحاضرات الكبرى "أحمد باي" بقسنطينة.

وأعلن محافظ المهرجان الدولي للمالوف، الياس بن باكير، في ندوة صحفية بمقر المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، صباح اليوم الثلاثاء، عن البرنامج العام للمهرجان، الذي ستكون حاضرة فيه كل من تونس، ليبيا، إيران، سوريا، روسيا، فلسطين إلى جانب الأردن، الصحراء الغربية والجزائر، إضافة إلى اليابان التي ستكون لأول مرة في المهرجان، إذ ستشارك كل من المؤدية "ناو كوباسو"، الملقبة بفيروز اليابان، إضافة إلى فلسطين، ضيف شرف هذه الطبعة، التي ستمثلها سناء موسى، لطفي العارف من ليبيا، فرقة طرب روسيا، كما سيعتلي الركح الفرقة الإيرانية، وكل من الإخوة يحيى رادة وجمال خلايفية والتوفيق عون من الجزائر، والفلسطيني - الجزائري "وسيم"، حمدي الشلغجي من تونس، فرقة "عذوبة" من الأردن، فرقة تيرس من الصحراء الغربية، وفي آخر سهرة ريم حقيقي وعباس ريغي ورضا عبادة ومحمد الشريف ناصري من الجزائر.

هذا وسيكون الدخول، ولأول مرة مجانيا، طيلة أيام المهرجان، والذي سترافقه الورشات التكوينية من خلال "ماستر كلاس"، في آلة العود، القانون والناي، إلى جانب الدربوكة والكمان، يشرف عليها مؤطرون بيداغوجيون أكادميون ومحترفون، على غرار أنيس وحكيم بن شفرة، يوسف بونعاس وسفيان بوشامة، إضافة إلى نذير بن جبار، إلى جانب 9 محاضرات علمية وندوات فكرية في فن المالوف، وكيفية الحفاظ عليه من السرقة، مع إبراز شخصيات كان لها دور كبير في استمرارية المالوف. هذا وسيتم تكريم فنانين حملوا على عاتقهم هذا الفن، على غرار الفنانة ثريا الجزائرية، الطاهر غرسة من تونس، خالد حناشي، المرحوم صالح رحماني والفنانة فلة فرڤاني.