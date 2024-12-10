الرئيس تبون يعزي في وفاة محيي الدين خالف

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعازيه لعائلة المرحوم محيي الدين خالف.

وجاء في نص التعزية: "تلقيت بوافر الرّضا بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم محيي الدين خالف، الناخب والمدرب الأسبق للفريق الوطني لكرة القدم، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وأضاف: "وإذ نعزي عائلة الفقيد والأسرة الرياضية عامة، فإننا نحفظ له سجلا حافلا من التميز الرياضي، فهو الذي عشق كرة القدم منذ صباه وحمل ألوان فريق شبيبة القبائل وساهم في تدريب الفريق، مُحرزا لقبي البطولة والكأس، ليحترف بعدها التدريب ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني، مُعززا مهاراته بالتكوين العالي في أعرق المدارس العالمية، ويواصل التألق بامتياز في صناعة أمجاد المنتخب الوطني، على غرار ملحمة خيخون في كأس العالم لسنة 1982، فضلا عن دماثة أخلاقه ووفائه لنهجه الرياضي الوطني.. أسأل الله العلي القدير أن يتولى الفقيد بواسع رحمته، وأن يُعظّم أجركم ويُحسن عزاءكم، ويلهم الجميع جميل الصبر والسلوان".