انطلاق التصفيات الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، عن انطلاق فعاليات التصفيات الوطنية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم في فروعها الثلاثة: المسابقة الدولية، والمسابقة الوطنية، والمسابقة التشجيعية لصغار الحفظة.

وستدوم تصفيات جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم ثلاثة أيام، وتتم عبر تقنيات التحاضر المرئي عن بُعد، بمشاركة 134 متسابقا ومتسابقة من جميع ولايات الوطن، وتأطير لجان تحكيم مكونة من كفاءات وطنية في التحكيم في المسابقات القرآنية الوطنية والدولية.

وقد تم خلال شهر نوفمبر المنصرم تنظيم تصفيات ولائية تم خلالها انتقاء مترشح واحد من كل فرع، للمشاركة في هذه التصفيات الوطنية التي ستسفر عن اختيار خمسة عشر متسابقا ومتسابقة من فرع مسابقة الجزائر الدولية للقرآن الكريم، حيث ستنظم الوزارة تربصا لهم، ومسابقة انتقاء تسفر عن اختيار ممثل الجزائر في هذه المسابقة.

كما ستسفر هذه التصفيات عن اختيار 15 متسابقا ومتسابقة في الفرعين الباقيين للمشاركة في مسابقة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده التي سيتم تنظيمها تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال شهر رمضان الفضيل.