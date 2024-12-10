الحكومة السورية الانتقالية تتسلم مقاليد السلطة (فيديو)

أعلن محمد البشير، اليوم الثلاثاء، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا.

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال البشير في تصريحات صحفية أن جلسة الحكومة اليوم خصصت لتسلم الملفات من مؤسسات النظام المخلوع.

وأضاف البشير أن القيادة العامة "كلفتنا بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى الأول من مارس 2025 وإلى حين وضع الدستور".

وتتوجه الأنظار نحو آفاق المرحلة الانتقالية ومدى قدرة الأطراف الفاعلة على تحقيق استقرار دائم يعيد بناء الدولة ويضمن وحدة الأراضي.

وتبدو المرحلة الانتقالية في سوريا مليئة بالتحديات والفرص على حد سواء. الإجماع بين الخبراء يتمحور حول ضرورة بناء دولة حديثة تعتمد على الوطنية والشمولية، مع الالتزام بالشرعية الدولية.