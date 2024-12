Tebboune: l'Algérie accueille 6 000 étudiants africains

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré ce mardi que l'éducation en Afrique "connaît malheureusement une réalité difficile, marquée par un grand nombre d'enfants non scolarisés et un manque de ressources ".

Dans son discours prononcé à l'occasion de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, tenue à Nouakchott, capitale mauritanienne, le président Tebboune a affirmé que "en Algérie, la Constitution garantit la gratuité et l'obligation de l'éducation. Plus de 12 millions d'élèves sont scolarisés en Algérie, où le taux de scolarisation des enfants de 6 ans a atteint près de 100 % en 2024 ".

Le président a ajouté que "75 % des enseignants sont actuellement des femmes, diplômées des instituts de formation algériens. L'Algérie a décidé en 2024 d'accorder une importance particulière aux enseignants et de ne plus les considérer simplement comme des fonctionnaires ". Il a également souligné que "dans notre stratégie visant à promouvoir l'éducation et la formation, nous avons intégré les technologies, renforçant cette orientation vers les sciences et les technologies par la création d'écoles d'intelligence artificielle et de nanotechnologie ".

Le président Tebboune a aussi rappelé que "l'Algérie n'a ménagé aucun effort pour promouvoir l'éducation et la formation sur notre continent. Elle accueille 6 000 étudiants africains et ambitionne aujourd'hui d'offrir des opportunités d'éducation et de formation à 65 000 jeunes Africains dans diverses spécialités depuis l'indépendance ".

Il a insisté sur l'importance de renforcer ces chiffres dans le cadre de l'Agence algérienne de coopération avec l'Afrique, en réponse aux demandes des pays frères africains. Le président a précisé que "30 % des Algériens et Algériennes sont dans les écoles et universités, avec 15 millions d'élèves et d'étudiants bénéficiant d'une éducation gratuite en Algérie, qui représentent la véritable richesse du pays ".

En outre, "l'Algérie s'engage à construire et à équiper des écoles dans plusieurs pays africains, et elle abrite l'Institut de l'Union africaine pour les sciences de l'eau, de l'énergie et du changement climatique. Tout cela reflète notre engagement dans les efforts communs pour améliorer les systèmes éducatifs sur notre continent et confirme notre volonté de renforcer la coopération et la solidarité continentale, en établissant des ponts d'échange humain par le biais de missions étudiantes entre les peuples africains " a-t-il ajouté.

Le président a également souligné que "fidèle à son appartenance et à sa profondeur africaine, l'Algérie réaffirme à cette occasion son attachement aux principes et valeurs de notre Union et continuera, avec conviction et sans relâche, à multiplier ses efforts avec les pionniers du travail collectif africain pour une Afrique unie, stable et sécurisée ".

En conclusion, le président Tebboune a remercié son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour cette opportunité de discuter d’un sujet vital, celui de l’éducation et de la jeunesse, "espérant que les résultats de notre rencontre marqueront le début d’un avenir meilleur, où chaque enfant africain bénéficiera d’une éducation de qualité. Ensemble, nous ferons un pas vers nos aspirations communes pour construire l’Afrique que nous voulons ".

Il a conclu : "Une Afrique tournée vers l’intégration et la complémentarité... Une Afrique que nous envisageons tous dans la vision 2063... Une Afrique influente sur la scène internationale ".