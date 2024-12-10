باتنة: وفاة طفلين من عائلة واحدة اختناقا بالغاز

توفي طفلان من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون اليوم الثلاثاء بمنزلهما العائلي ببلدية تالخمت بولاية باتنة فيما توجد أمهما في حالة حرجة، حسبما أفاد به مصدر طبي من المؤسسة العمومية الاستشفائية علي النمر ببلدية مروانة.

وأكد نفس المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية بأن مصلحة الاستعجالات الطبية لذات المؤسسة الصحية قد استقبلت الطفلين الأخوين البالغين من العمر عاما واحدا وسنتين جثتين هامدتين فيما توجد أمهما في العشرينيات من العمر في حالة "حرجة" وهي تحت الرعاية الطبية حاليا .

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث يضيف ذات المصدر.