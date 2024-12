Transport ferroviaire : du nouveau au sujet de la ligne reliant Alger à Tamanrasset

L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires a finalisé les études pour la réalisation de 1 048 km du chemin de fer reliant Alger à Tamanrasset, un projet auquel l'État accorde une "priorité absolue", a révélé ce mardi Abdelkader Mezzar, responsable de la communication de l'ANESRIF, à l'agence de presse algérienne.

Mezzar a précisé que "ces études concernent le tronçon reliant Chiffa à Boughezoul sur une distance de 153 km, Laghouat à Ghardaïa sur 265 km, ainsi que Ghardaïa à El Menia sur 230 km, en plus du tronçon reliant El Menia à In Salah sur une distance de 400 km ".

Les études du segment reliant In Salah à Tamanrasset, d'une longueur de 650 km, sont encore en cours, a-t-il ajouté, en précisant que l'étude pour la réalisation de 400 km supplémentaires, concernant le segment entre Tamanrasset et In Guezzam à la frontière algéro-nigérienne, est également programmée.

Ces démarches font suite à la mise en service du tronçon reliant Boughezoul (Médéa) à Laghouat, en passant par Djelfa, sur une distance de 250 km et avec une vitesse de trains atteignant 220 km/h, inauguré par le président de la République en octobre 2023.

Selon Mezzar, l'ANESRIF œuvre à "appliquer les directives du président de la République visant à exécuter le plan de modernisation et d'extension du réseau ferroviaire, notamment à travers des projets d'extension des lignes vers l'extrême sud, en particulier la ligne transsaharienne reliant Alger à la frontière algéro-nigérienne ".

Il a souligné que la ligne Alger-Tamanrasset revêt une "importance majeure dans le portefeuille des projets supervisés par le ministère des Travaux publics et des Infrastructures de base". Ce projet traverse plusieurs wilayas, allant d'Alger à Blida, Médéa, Djelfa, Laghouat, Ghardaïa, El Menia, In Salah et Tamanrasset, pour atteindre In Guezzam et la frontière algéro-nigérienne, sur une distance totale de 2 406 km.