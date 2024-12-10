ضحايا في انفجارين للغاز بتيبازة

أصيب تسعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انفجارين للغاز ببلديتي احمر العين وحجرة النص في ولاية تيبازة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية بتيبازة، فقد تدخل أعوانها على الساعة الثانية عشر زوالا و36 د، من أجل انفجار قارورة غاز متبوع بحريق داخل محل للمأكولات السريعة بشارع أول نوفمبر ببلدية ودائرة احمر العين، خلف الحريق إصابة 07 أشخاص بحروق خفيفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

كما أصيب شخصان في انفجار للغاز ببلدية حجرة النص بذات الولاية، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية على الساعة الواحد زوالا و10 د، من أجل انفجار قارورة غاز متبوع بحريق داخل مطبخ بالطابق الأول داخل مسكن (ط،أ+01) بالمكان المسمى حي محمد بخطاري، طريق الميناء ببلدية حجر النص، دائرة شرشال. وقد خلف الحريق إصابة شخصين بحروق تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى.