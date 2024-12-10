الرئيس تبون يصادق على اتفاقية المياه الجوفية مع تونس وليبيا

صدر في العدد الـ 80 للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بإنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة مع تونس وليبيا على مستوى الصحراء الشمالية، الموقعة بالجزائر في أفريل الماضي.

ووفقا لهذا المرسوم الرئاسي، رقم 24-379، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في 27 نوفمبر الماضي، فإنه "يصدق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة ليبيا وحكومة الجمهورية التونسية، من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أبريل سنة 2024".

يذكر أن هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء آلية، يكون مقرها بالجزائر، للتشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، تنفيذا لمخرجات اللقاء التشاوري الأول لقادة الدول الثلاثة، الرؤساء السادة عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي، المنعقد بتونس في 22 أفريل الماضي.