دربال يكشف وضعية التزود بمياه الشرب في تيارت

أكد وزير الري طه دربال، اليوم الثلاثاء بتيارت، أن عاصمة الولاية سجلت تحسنا واضحا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بفضل المشاريع التي استفادت منها المنطقة.

وأبرز الوزير في تصريح إعلامي على هامش زيارته التفقدية إلى ولاية تيارت أن هذه الأخيرة استفادت من عدة مشاريع خلال الصائفة الماضية مكنت من تسجيل "تحسن واضح" في تزويد سكان مدينة تيارت بالماء الشروب.

وذكر أن مشروع تحويل المياه من الحقل الباطني عجرماية الواقع ببلدية زمالة الأمير عبد القادر الذي كان محل معاينة وتفقد ضمن هذه الزيارة "سيقضي على النقص الذي كانت تعرفه عاصمة الولاية" ذلك أنه سيزودها بـ 34 ألف متر مكعب مع تاريخ تسليمه في الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وأشار دربال بالمناسبة إلى أنه سيتم تأمين وتدعيم الولاية بمصدر آخر للمياه يتمثل في جلب مياه البحر المحلاة مستقبلا، حيث يتم حاليا تحيين الدراسة المنجزة سابقا. وسيمكن هذا المشروع من توفير المياه بشكل مستمر في حال تسجيل أعطاب تقنية على شبكات الجر أو في حال انخفاض منسوب المياه الجوفية.

وللإشارة فقد أشرف وزير الري خلال هذه الزيارة على وضع حيز الخدمة لعدة مشاريع على غرار مشروع تعزيز شبكة الماء الشروب بـ 8 آلاف متر مكعب لفائدة مدينتي تيارت وسوقر.

كما قام بوضع حيز الخدمة لمشروعي إنجاز بئر عميقة لتقوية عملية التموين بالماء الشروب بقرطوفة والربط بين الخزانات السبعة الممونة لعاصمة الولاية بهذه المادة بسعة إجمالية تقدر بـ 56 ألف متر مكعب.

ومن جهة أخرى، وقف الوزير على وضعية سد بخدة الذي قاربت كمية المياه المخزنة به 6 ملايين متر مكعب.

وكانت ولاية تيارت قد شهدت الصيف الماضي احتجاجات كبيرة بسبب نقص المياه في الصنابير بعد جفاف سد بخدة المصدر الرئيسي للمياه في المنطقة.