رئيس الجمهورية يعود إلى أرض الوطن

عاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أرض الوطن قادما من نواكشوط بعد مشاركته في المؤتمر القاري حول التعليم والشباب وقابلية التوظيف الذي احتضنته عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، نذير العرباوي، والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام.

وقد رافق سرب من صقور القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي الطائرة الرئاسية عند دخولها الأجواء الوطنية.