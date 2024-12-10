انتقادات للحكومة السورية الجديدة بسبب علم

وجهت، اليوم الثلاثاء، انتقادات إلى الحكومة السورية الانتقالية في أول يوم من استلامها مقاليد الحكم بسبب إضافة علم آخر إلى جانب علم الدولة خلال عملية انتقال السلطة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور لمحمد بشير، أول رئيس حكومة في العهد الجديد، في مكتب الحكومة منصبا وراءه العلم الأخضر الجديد وأمامه علم أبيض مكتوب عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وأثار تنصيب هذا العلم الكثير من التساؤلات حول الهدف من وضعه في نفس مرتبة علم الدولة السورية خاصة أن عدة فصائل إسلامية مقاتلة ضد الجيش السوري كانت ترفع هذا العلم.

وكتب حساب مساند لـ "الثورة السورية" على منصة "إكس": كتبنا هذه التغريدة قبل ساعات من اجتماع السيد المحترم رئيس الحكومة المهندس البشير، نعيد ونكرر طلبنا، رايتنا واحدة ودولتنا واحدة، تسقط الأحزاب والجماعات والتجمعات".

من جهتها كتبت المعارضة السورية عالية منصور على حسابها في منصة "إكس": الأستاذ أحمد الشرع، لم يستشهد مئات آلاف السوريين لنستبدل راية البعث براية الهيئة .. وحده العلم السوري الحر يمثلنا".

وعبر نشطاء آخرون عن مخاوفهم من سيطرة فصيل واحد على مقاليد الحكم في سوريا التي تتمتع بنسيج ديني وعرقي متنوع، خاصة أن تعيين البشير على رأس الحكومة الانتقالية كان من طرف هيئة تحرير الشام دون مشاورة بقية المكونات وهو ما أكده الائتلاف السوري المعارض.