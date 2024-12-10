بيان هام لسوناطراك بخصوص مسابقة التوظيف

دعت شركة "سوناطراك" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المترشحين المسجلين في المسابقة الوطنية للتوظيف التي أطلقتها في 28 نوفمبر الماضي، إلى إمكانية تصحيح معلوماتهـم وتحييـن الملف المرفق "PDF" الذي تم تحميلـه بشكـل خاطئ أو غير كامـل أثناء عمليـة التسجيـل.

وأضافت "سوناطراك" أنه "بإمكان المترشحين ولوج البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك https://nationalrecruit.sonatrach.dz/correct، ابتداء من يـوم الغد الأربعاء 11 ديسمبر على الساعـة الثانية زوالا إلى غايــة يوم السبت 14 ديسمبـر على الساعة الثامنة مساء."

وأوضحت الشركة، أن "عمليـة التصحيح تتعلق حصريا بمعلومات الاسم واللقـب، تاريخ الميـلاد، العنـوان الإلكتـروني الشخصي".

كما يجب تحميل الوثائق المرفقة الثلاث التالي ذكرها في ملف "PDF" واحد - بسعة 3 ميجا أوكتي كحد أقصى (3 Mo)، وهي الشهادة العلمية، بطاقة الهويــة، شهادة التسجيـل في الوكالة الوطنية للتشغيل (الترتيب غير مهم).

وأشارت سوناطراك إلى أن هذه البوابة –وفق البيان- "مخصصة حصريا لتصحيح البيانـات الخاطئـة المذكورة أعـلاه أثنـاء عملية التسجيـل، ولا ينبغي للمترشحيـن المسجلين بشكل صحيـح وكامـل الولـوج لهذه البوابــة"، مؤكدة أن المسابقـة ستتم في شكل امتحان كتابي يتعلق بالمعارف المكتسبة خلال المسار الدراسي في التخصص المرتبط مباشرة بالمنصب المطلوب.