تغيير في عملية طلبات تأشيرة فرنسا بالجزائر

ستشهد عملية طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لفرنسا في الجزائر تغييرا كبيرا اعتبارا من شهر أفريل 2025.

وسيتم تعيين متعامل جديد لحجز المواعيد وإيداع ملفات طلب التأشيرة بدلا من VFSGlobal وTLSContact.

وسيتم إسناد إدارة طلبات التأشيرة لفرنسا، حصريا، اعتبارا من 7 أفريل 2025 إلى الشركة الفرنسية الخاصة Capago International.

وتمتلك الشركة مراكز لإدارة طلبات تأشيرة "شنغن" لفرنسا في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وبدأت خدماتها في جنوب إفريقيا سنة 2010، في الكويت منذ عام 2012، في أذربيجان منذ عام 2017، في بنين والطوغو وغينيا وبوركينا فاسو ومالي في عام 2018، وفي سيراليون في عام 2021.

وأشارت ذات الشركة على موقعها الإلكتروني إلى أن خدماتها ستنطلق في الجزائر شهر أفريل 2025 حيث أطلقت إعلانات للتوظيف.