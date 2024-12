Changement dans le processus de demande de visa pour la France

Un changement important dans le processus de demande de visa Schengen pour la France en Algérie, est prévu à partir d'avril 2025,

Un nouveau prestataire sera désigné pour la prise de rendez-vous et le dépôt des dossiers de demande de visa, en remplacement de VFSGlobal et TLSContact.

À partir du 7 avril 2025, la gestion des demandes de visa pour la France sera exclusivement confiée à l'entreprise française privée Capago International.

Cette entreprise possède des centres pour la gestion des demandes de visa Schengen pour la France en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Elle a lancé ses services en Afrique du Sud en 2010, au Koweït en 2012, en Azerbaïdjan en 2017, au Bénin, au Togo, en Guinée, au Burkina Faso et au Mali en 2018, et en Sierra Leone en 2021.

La société a indiqué sur son site web que ses services débuteront en Algérie en avril 2025, et a lancé des annonces pour le recrutement.