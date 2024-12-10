الجزائر تدين..

أعربت الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لانتهاك جيش الكيان الصهيوني لسيادة سوريا والاعتداء على أراضيها بعد استيلائه على المنطقة العازلة في الجولان المحتل، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

كما أدانت الجزائر الإعلان عن "إلغاء اتفاق فض الاشتباك الذي وقع عام 1974، مستغلا الظروف الحالية التي تمر بها سوريا وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، لفرض أمر واقع جديد يتماهى مع السياسة التوسعية والاستيطانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني".

واستنكرت الجزائر أيضا –يضيف البيان- "الاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال ضد المنشآت والمؤسسات السورية والتي استفحلت في الآونة الأخيرة وإذ تؤكد الجزائر على موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وحقها الشرعي في استرجاع الجولان المحتل وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، فإنها تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف موحد يحفظ أمن وسلامة ووحدة الأراضي السورية".