أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن الذكرى الـ 64 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 مناسبة لاستحضار بطولات الشعب الجزائري في مواجهة مجازر الاستعمار الفرنسي ومحاولاته فرض حلوله المزيفة بديلا عن الاستقلال.

وكتب قوجيل عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تعود مظاهرات 11 ديسمبر 1960، فنستحضر بطولات الشعب الجزائري في مواجهة مجازر الاستعمار الفرنسي ومحاولاته فرض حلوله المزيفة بديلا عن الاستقلال".

وأضاف أن "انتفاضة الشعب تسقط الأوهام، ولا تزال رسالتها حية بيننا بأن مصير الشعوب لا تمليه المصالح والنصر لا يتأتى إلا بحرية القرار.. تحيا الجزائر".