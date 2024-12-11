مجزرة جديدة في غزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، في قصف صهيوني منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالا.

وقال شهود عيان، حسب ما نقلته وكالة "وفا" للأخبار، إن "طائرة حربية صهيونية أغارت بشكل عنيف على منزل مكون من 3 طوابق قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا" شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصا وفقدان 12.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الصهيوني قصفت منزلا لعائلة البيومي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأشارت إلى أن 30 مواطنا بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض منزل أبو طرابيش الذي دمرته قوات الاحتلال الصهيوني.

وشنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على تل الزعتر في مخيم جباليا شمالا.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث إحصائية لها، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 44 ألفا و786 شهيدا و106 آلاف و188 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.