تعليمات لتشغيل جميع المصاعد الهوائية في أقرب وقت

أسدى وزير النقل، السعيد سعيود، عدة تعليمات وتوجيهات لوضع جميع المصاعد الهوائية قيد العمل في أقرب الآجال، إضافة إلى تسريع وتيرة الأشغال في المشاريع قيد الإنجاز.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أمس، بأنه "في إطار اللقاءات مع الفاعلين في القطاع، وبغية متابعة نشاط النقل البري والاطلاع على ظروف استقبال ونقل المسافرين والبضائع، ترأس وزير النقل، السعيد سعيود، مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بمقر الوزارة، اجتماعا، حضره إطارات من الوزارة".

وأضاف البيان: "وقد أستهل الاجتماع بعرض قدمه الرئيس المدير العام لمجمع "ترنستاف" حول مؤسسة النقل بالكوابل، ووضعيتها، خاصة المصاعد الهوائية التي قيد عمليات التهيئة والعراقيل التي تواجهها".

وحسب ما ورد في البيان "شدد الوزير على ضرورة وضع جميع المصاعد الهوائية قيد العمل في أقرب الآجال، إضافة إلى تسريع وتيرة الأشغال في المشاريع قيد الإنجاز".