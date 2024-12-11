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مؤتمر دولي لتطوير اللغة الإنجليزية بالجزائر

11 ديسمبر 2024 ()
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أعلنت السفارة الأمريكية في الجزائر، عن التحضير لمؤتمر دولي ستحتضنه "جامعة الجزائر 2" أبو القاسم سعد الله، خلال شهر ديسمبر الجاري، بهدف تطوير تدريس اللغة الإنجليزية في الجزائر.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الممثلية الدبلوماسية، أمس الثلاثاء، فإن مؤتمر TESOL Dzair يأتي "بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وWorld Learning، وهي منظمة عالمية للتنمية والتبادل، والتي تقدم برامج تعليمية في جميع أنحاء العالم".

وعن موعد تنظيم هذا المؤتمر التعليمي، فحددته السفارة من 20 إلى 22 ديسمبر 2024، على أن يعنى الحدث بموضوع "ربط التكنولوجيا بالاتجاهات الناشئة والاستراتيجيات التربوية".

وأوضحت السفارة في بيانها أنه "سيجمع مؤتمر TESOL Dzair  الدولي المدرّسين من مختلف المجالات لاستكشاف الموضوعات الرئيسية في تعليم اللغة الإنجليزية"، مع التأكيد على أن الحدث يهدف إلى تعزيز التميّز في تدريس اللغة الإنجليزية، من خلال الابتكار والبحث والتعاون العالمي.

ودعت السفارة الأمريكية المدرّسين من جميع أنحاء الجزائر، "للانضمام إلى هذه الفرصة المثيرة للتواصل والتعلم والتعاون مع الخبراء الجزائريين والدوليين في مجال تعليم اللغة الإنجليزية".

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