ديوان الحج والعمرة ينبه وكالات الأسفار

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، كافة وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم العمرة لموسم 1446 هـ، لرفع طلبات التأشيرة للمعتمرين المسجلين لديها بوقت كاف قبل الرحلة.

وجاء في بيان للديوان، اليوم الأربعاء: "ينهي الديوان الوطني للحج والعمرة إلى علم كافة وكالات السياحة والأسفار المرخصة لتنظيم العمرة لموسم 1446 هـ، أنه يتوجب عليها رفع طلبات التأشيرة للمعتمرين المسجلين لديها بوقت كاف قبل الرحلة، وذلك لتفادي ضياع رحلاتهم، خاصة في مواسم الذروة التي نحن مقبلون عليها".

وأضاف البيان: "يثمّن الديوان الوطني للحج والعمرة المجهودات المبذولة من طرف سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر "القسم القنصلي"، والتي سهرت لساعات متأخرة من أجل التكفل بطلبات التأشيرة، بالتنسيق مع مصالح الديوان بتاريخ 8 ديسمبر 2024، فقد مكنت أكثر من 700 معتمر من اللحاق برحلاتهم في مواعيدها".

وختم البيان: "يدعو الديوان الوكالات المعنية إلى ضرورة الالتزام بتفادي التأخر في رفع طلبات التأشيرة على النظام الإلكتروني المخصص لهذا الغرض".