شخصيات سياسية ورياضية في وداع خالف

شُيّع المدرب القدير، محيي الدين خالف، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية بالعاصمة، وسط أجواء مهيبة، وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والرياضية، أجمعت كلها على خصال الفقيد ووطنيته ووفائه لبلاده.

ونقل وزير الرياضة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، تعازي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى عائلة الفقيد. وأكد صادي بالمناسبة، في تصريحات صحفية، أن الجزائر فقدت أسطورة ورمزا من رموز الكرة الجزائرية، كانت له مسيرة كبيرة وتاريخية، سواء كلاعب، كمدرب وكناخب وطني.

كما سجلت أسرة شبيبة القبائل حضورها في هذه المناسبة الحزينة، بعد أن خصصت إدارة الفريق حافلة لنقل قدماء اللاعبين من مدينة تيزي وزو. كما حرص رئيس مجلس الإدارة، الهادي ولد علي، والمدير الرياضي، حكيم مدان، المدرب عبد الحق بن شيخة، على تقديم التعازي بدورهم لأسرة الفقيد، الذي كتب تاريخ الشبيبة عبر العديد من الألقاب المحلية والقارية، التي قاد الفريق للتتويج بها.