هذه أماكن اختباء أقارب ورجالات الأسد

كشفت صحيفة "نداء الوطن"، اللبنانية، عن اختباء كبار رجالات نظام الأسد في بيروت وفنادقها، وبحماية من "أمن الدولة" وغطاء من "حزب الله".

وأبرز هذه الشخصيات، حسب مصادر أمنية لبنانية رفيعة، سربتها للصحيفة اللبنانية، علي مملوك، الذي أدانه القضاء اللبناني بالقيام بـ"أعمال إرهابية" في ملف "مسجدَي التقوى والسلام"، يختبئ في الضاحية الجنوبية، بحماية من "حزب الله"، أما والدة رامي مخلوف، زوجة خال بشار الأسد، فتختبئ في "أوتيل فينيسيا".

كما علم أن أولاد خالة بشار لأسد مختبئون في بيروت أيضا، أما فراس عيسى شاليش (المتورط في مجازر محافظة حماة وجسر الشغور أيام حافظ الأسد)، فيختبئ في فندقMovenpick Beirut ، وكذلك خالد قدّور، رجل الأعمال السوري المقرب من ماهر الأسد، والمدرج على لائحة العقوبات الأمريكية، فموجود أيضا في Movenpick Beirut، وفق الصحيفة.

وأكدت المصادر لذات الصحيفة، أن حراسة مشددة من دوريات أمن الدولة، تحيط بالفنادق في بيروت، حيث تختبئ هذه الشخصيات (3 دوريات للفندق الواحد).

ووفق المصادر الأمنية، حسب الصحيفة اللبنانية، فلجوء عناصر المخابرات السورية ورجالات النظام، بدأ قبل أيام من سقوط دمشق، أي خلال أيام سقوط حلب وحمص بيد المعارضة، وبتسهيل من "حزب الله".