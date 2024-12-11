هذا ما ناقشه اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان أن "الاجتماع خصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات في ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بتاريخ 22 ماي 2024، والمتعلقة بتعزيز حوكمة وضبط قطاع التأمين، وتوسيع مجالاته لضمان التكفل بمختلف المخاطر المستجدة والناشئة، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمؤمّنين، لاسيما عبر تكريس البيع عن بعد لمنتوجات التأمين والتأمين الرقمي".

كما استمع أعضاء الحكومة، يضيف البيان، إلى "عرض حول مراقبة العمران، وإشكالية البنايات غير المتمم إنجازها، تضمن عدة محاور استراتيجية لتعزيز مطابقة المشاريع، وضمان تطور متجانس للفضاءات الحضرية، بما يوفر بيئة حضرية عصرية ووظيفية ومستدامة للمواطنين، ويضمن الحفاظ على الهوية المعمارية الوطنية".

وفي إطار العروض القطاعية المتعلقة بوضعية الخدمات والمرافق العمومية، وحسب المصدر ذاته، فقد استمعت الحكومة إلى "عرض حول تحسين وعصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تضمن التدابير المتخذة لعصرنة تقديم الخدمات وتعميم الرقمنة بهدف محاربة البيروقراطية".

هذا وواصلت الحكومة دراسة الإطار التنظيمي المتعلق بنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية، الذي يهدف إلى تشجيع المنافسة وترقية احترافية الناشطين في هذا المجال.