بجاية: إيقاف 9 حراڤة

تمكنت كل من شرطة تيشي وفرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، التابعين لأمن ولاية بجاية، بالتنسيق مع الفرقة البحرية لحراس السواحل لبجاية، خلال هذا الأسبوع، من إحباط هجرة غير شرعية لـ9 أشخاص، مع تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وتوقيف 12 شخصا ينحدرون من ولايات بجاية، جيجل، الجزائر العاصمة وعنابة.

وجاء في بيان الشرطة، صدر اليوم الأربعاء، أن "العملية جاءت بناء على معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر، إذ توجت التحريات والأبحاث الميدانية، التي باشرها محققو المصالح ذاتها، بإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر بواسطة قارب مجهز بمحرك وتوقيف 9 أشخاص، كانوا بصدد الإبحار السري انطلاقا من شاطئ لوطة بسوق الإثنين في ولاية بجاية".

وأضاف البيان: "المشتبه فيهم بعدما دفعوا مبالغ مالية متفاوتة، أقلها 35 مليون سنتيم، غادروا الشاطئ سالف الذكر، في ساعة متأخرة من الليل، على متن قارب مزود بمحرك، ونتيجة عطب أصاب المحرك، لم يتمكنوا من مواصلة الرحلة".



