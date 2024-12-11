إرهابيان يسلمان نفسيهما ببرج باجي مختار

سلّم كل من الإرهابي المسمى باياوي شافعي المدعو "أبو الطاهر"، والإرهابي المسمى فولاني علي، نفسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، بالناحية العسكرية السادسة، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه تم "ضبط بحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و9 مخازن ذخيرة مملوءة وأغراض أخرى.

في ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني". وأضاف البيان: "في إطار مكافحة الجريمة، أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، عملية إدخال 12 قنطارا و31 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما تم ضبط 1,6 كيلوغرام من مادة الكوكايين و1.235.506 قرص مهلوس، خلال عمليات أخرى عبر التراب الوطني".

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، "بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين زام وجانت وإليزي 596 شخصا، وضبطت 49 مركبة و384 مولدا كهربائيا و337 مطرقة ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب"، حسب ذات البيان.

وتابع البيان: "كما تم توقيف 23 شخصا آخر وضبط 4 بنادق صيد و21.940 لتر من الوقود و83 قنطارا من مادة التبغ، بالإضافة إلى 21,30 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة".

من جهة أخرى، وحسب البيان ذاته، "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 480 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".