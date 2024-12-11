استقالة جماعية للمكتب الولائي لمنظمة المجاهدين في البليدة

اجتمع المكتب الولائي لمنظمة المجاهدين بالبليدة، أمس، وقدم أعضاؤه استقالة جماعية، شارك فيها أعضاء بالمجلس الوطني ومسؤولي النواحي، وأمناء قسمات ومنخرطين به، احتجاجا منهم على تعيين لجنة مؤقتة يترأسها مكلف خارج دائرة المجاهدين، فيما راجت أخبار عن حل المكتب الولائي من قبل السلطات الوصية، تحسبا لتعيين وتنصيب مكتب جديد لاحقا خلفا لسابقه.

وأكد الأمين الولائي السابق سنوسي بن ميصرة لـ "الخبر"، أن الاستقالة الجماعية جاءت كردة فعل منهم، لتسجيل مخالفة تتنافى والقانون الأساسي، في فعل تعيين لجنة مؤقتة يترأسها شخص، ليست له علاقة بفئة المجاهدين، ثم أن الإجراء والقانون الداخلي، ينص على أن تكون فيه انتخابات للمكتب المتجدد، وهو ما لم يحصل، وأن هذا الإجراء هو عام وينفذ في أي شكل آخر.

وعن خبر حل المكتب الولائي سلفا، صادر عن لأمانة الوطنية، لعدم الرضا عن أداء المكتب الولائي، نفى المتحدث ذلك، وأكد بأن الأمر يعني استقالة جماعية ضد إجراء مخالف للقانون.

يذكر في سياق الحدث، أن الأمين الولائي السابق، تم تعيينه على رأس المكتب الولائي في البليدة، خلفا لسابقه، والذي توفي في ظروف طبيعية.