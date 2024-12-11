رسميا .. بلد عربي يستضيف كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، فوز ملف السعودية باستضافة نهائيات كأس العالم 2034، كأول دولة تحتضن بمفردها منافسات المونديال بشكله الجديد بمشاركة 48 منتخباً.

وكان "الفيفا" قد أعلن عن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة المونديال.

وسلمت السعودية ملف ترشحها رسميًّا لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 في جويلية الماضي تحت شعار "معاً ننمو"، والذي كشفت فيه عن خططها لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم في 15 ملعبًا موزعة على خمس مدن مضيفة، هي الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، ونيوم، بالإضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى.