هذا ما أنتجه مصنع فيات في وهران خلال عام

كشف مجمع "ستيلانتيس" اليوم عن إنتاج مصنع فيات في وهران أكثر من 18 ألف مركبة في نهاية السنة الجارية، بفضل الاستراتيجية المعتمدة لرفع قدرات الإنتاج، لاسيما عبر إدراج فريق رابع، مما سمح للمصنع بضمان إنتاج متواصل، بوتيرة 17 مركبة في الساعة.

وذكر المجمع في حصيلة لنشاطه تلقت "الخبر" نسخة منها أنه منذ افتتاحه في 11 ديسمبر 2023، قطع مصنع فيات طفراوي مراحل حاسمة، تبين بكل وضوح التزام ستيلانتيس بتحويل الجزائر إلى قطب استراتيجي لتنميته في إفريقيا.

وجاء في الحصيلة أنه خلال عام واحد فقط، باشر المصنع إنتاج فيات 500 واعتبارا من شهر جوان 2024، وضع حيز الخدمة خطا ثانيا للتركيب الآلي المخصص لتصنيع فيات دوبلو .

وخلال هذه السنة، انضم 1650 متعاونا إلى صفوف المصنع، استفادوا من 170000 ساعة تكوين تم ضمانها بالشراكة مع المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في بلقايد بوهران. من جهة أخرى، يستفيد متمهنون من 6 مراكز تكوين أخرى في منطقة وهران من دورات تدريبية عملية في مصنع فيات طفراوي في مختلف التخصصات.

وباستثناء مستخدميه، يستثمر مجمع ستيلانتيس بكل قوة في تكوين مهارات الغد. وأطلق بالشراكة مع معهد العلوم والتقنيات التطبيقية التابع لجامعة وهران للتكنولوجيا أول ماستر بالتناوب في الجزائر في " إدارة وحدات الإنتاج ".