عطاف في زيارة رسمية إلى بورندي

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الأربعاء، ببوجمبورا، جمهورية بورندي، في زيارة رسمية.

وحسب بيان وزارة الخارجية تندرج زيارة عطاف، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، في "إطار المساعي الرامية لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، وكذا التنسيق والتشاور حول أهم القضايا والملفات المطروحة على الصعيد القاري".

ومن المُنتظر أن يحظى وزير الدولة –حسب ذات البيان- باستقبال من قبل رئيس جمهورية بورندي، إيفاريست نداييشيمي، لتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما سيعقد الوزير عطاف جلسة عمل مع نظيره البوروندي، ألبرت شينجيرو.