سوناطراك تطلق مشروعا لغرس 423 مليون شجرة

أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي، أن مشروع غرس 423 مليون شجرة الذي تم إطلاقه، اليوم الأربعاء بتيبازة، سيسمح للمجمع العمومي بخفض بصمته الكربونية وبالتالي تثمين منتجاته في الأسواق الدولية.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين مجمع سوناطراك والمديرية العامة للغابات، يتعلق بمشروع تشجير واسع يمتد على 10 سنوات ويهدف لغرس أكثر من 423 مليون شتلة عبر كامل التراب الوطني، قصد إنشاء "بواليع كربون" طبيعية معتمدة، وذلك في إطار استراتيجية المناخ للمجمع العمومي.

وأشار حشيشي في تصريحاته إلى أن هذا المشروع سيسمح لسوناطراك بـ"توفير أرصدة كربونية تساعدنا في إثبات أن المنتوج الجزائري منتوج ذو بصمة كربونية منخفضة جدا، وستكون له قيمة أكثر في السوق الدولية".

ويعد هذا المشروع "خطوة كبيرة تعكس التزام سوناطراك الثابت تجاه البيئة وتحقيق التنمية المستدامة"، ويعكس إدراكها بأن هناك "حاجة ملحة للعمل بشكل ملموس من أجل المناخ"، حسبما أفاد به حشيشي.

وأكد أن هذه الجهود تأتي كذلك مساهمة في الجهود الدولية الرامية للحد من الاحترار المناخي إلى أقل من 2 درجة مئوية مذكرا في نفس السياق بأن مجمع سوناطراك يهدف إلى التقليل من حرق الغاز والانبعاثات المتسربة للميثان إلى مستوى يقترب من الصفر، في آفاق 2030.

وتم التوقيع على بروتوكول الاتفاق، بمناسبة اليوم العالمي للجبال، من قبل كل من المدير المركزي للصحة والسلامة والبيئة بسوناطراك، عبد الكريم واعمر، والمفتشة العامة بالمديرية العامة للغابات، نجمة رحمان، بحضور والي تيبازة، علي مولاي.