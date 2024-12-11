عرقاب يستقبل وفدا من شركة سينوبك العالمية

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، وفدا من شركة سينوبك الصينية العالمية للاستثمار الطاقوي، بقيادة مديرها العام، شو ويسونغ، حيث بحث الطرفان فرص الاستثمار في الجزائر، لاسيما في مجال المحروقات والبتروكيماويات، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها، في "إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر والصين في مجال الطاقة"، يضيف نفس المصدر.

وتم بالمناسبة استعراض حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وسينوبك، حيث تم التأكيد على "متانتها وأهميتها الاستراتيجية"، حسب البيان.

وناقش الطرفان "فرص الأعمال وآفاق الاستثمار لشركة سينوبك في الجزائر، بالأخص في استكشاف المحروقات، زيادة الإنتاج وتحسين معدلات الاسترداد، إلى جانب الصناعات البتروكيماوية والتحويلية".

كما تناولت المناقشات الاستفادة من الفرص التي توفرها أحكام قانون المحروقات الجديد والإطار القانوني الجديد للاستثمار في الجزائر.

وبهذه المناسبة، أكد عرقاب "أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى في الصناعة البترولية والغازية"، مشيرا الى أن "علاقات التعاون مع سينوبك يمثل نموذجا للشراكات البناءة والمبتكرة التي تفتح آفاقا جديدة وواعدة في مجالات الطاقة والصناعة في الجزائر"، وفقا للبيان.