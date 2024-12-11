حرق 4 أطفال أحياء في جريمة بشعة بغرداية

تنقل الدرك الوطني مع الحماية المدنية مساء الأربعاء على جناح السرعة إلى حي واد نشو بغرداية عقب تلقي بلاغ حول حادثة حرق 4 أشقاء في عمر الزهور في حي واد نشو، في موقع قريب من الحي السكني.

وطبقا للمعلومات المتوفرة فإن المشتبه فيه في الجريمة أوقف وجاري التحقيق معه، الأطفال الثلاثة تم حرقهم أحياء في الموقع باستعمال مادة سريعة الاشتعال يرجح أن تكون بنزين.

وتم نقل جثامين الضحايا مساء الأربعاء إلى مصلحة حفظ الجثث في مستشفى تريشين إبراهيم بغرداية، و باشرت نيابة محكمة غرداية تحقيقا في القضية، فورا بعد تنقل وكيل الجمهورية إلى عين المكان .