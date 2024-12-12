تشكّل للجليد وأجواء غائمة على هذه المناطق

حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تشكل الجليد خلال صبيحة اليوم الخميس، على منطقة الهضاب العليا الغربية للوطن، وكذا منطقة الأوراس.

وتتوقع ذات المصالح، لهذا اليوم، مرور سحب عابرة على المناطق الساحلية والداخلية، مع تسجيل درجة حرارة تتراوح بين 16 إلى 19 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وما بين 11 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية.

أما على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، قدّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا.

أما بالجنوب الجزائري، يتوقّع أن يشهد أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم، مع تسجيل درجات تتراوح بين 14 إلى 32 درجة مئوية.