في ليلة واحدة.. تسمّم 16 شخصا بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفي تدخلات متفرقة عبر عدد من ولايات الوطن، 16 حالة تسمّم استدعت التدخل الطبي خلال الليلة الماضية.

وحسب ما أفادت به بيانات متعاقبة لذات المصالح، فإن التدخل الأول، تم تسجيله بولاية بشار، في تمام الساعة 17 و22 دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 25 مسكن، ببلدية يوعرفة دائرة لحمر، بحيث استدعى الحادث إسعاف 05 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 47 سنة و 08 أشهر فاقدين للوعي، ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وبولاية تيزي وزو، تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 20 و54 دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قنوات صرف الغازات المحروقة بحي 600 مسكن، ببلدية ودائرة تيزي وزو، بحيث خلف الحادث تسمم شخصين، لهما ضيق في التنفس وحالة غثيان، استدعت حالتهما النقل إلى المستشفى.

وبولاية معسكر، تدخلت ذات المصالح على الساعة 21 و 40 دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 70 مسكن، بلدية رأس عين عميروش دائرة عقار، بحيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص، لهم ضيق في التنفس وحالة غثيان، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

كما تدخل رجال الحماية المدنية، بولاية باتنة، على الساعة 22 و20 دقيقة، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي برج الغولة، ببلدية ودائرة باتنة، بحيث خلف الحادث، تسمم شخص استدعت حالته نقله إلى المستشفى.

وبولاية الجلفة، تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 05 صباحا، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي سليماني سليمان، ببلدية ودائرة عين وسارة، بحيث تسمم 05 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.