هزتان أرضيتان بتيبازة

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، خلال الساعات الأولى من صبيحة اليوم الخميس، هزتين أرضيتين في تيبازة.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية المحلية للحماية المدنية، فقد تم تسجيل الهزة الأولى على الساعة 2 سا و 31 دقيقة، بشدة 2.5 درجات على سلم ريشتر، فيما حدّد مركز الهزة على بعد 21 كم شمال بلدية شرشال في البحر.

اما الهزة الثانية، فقد تم تسجيلها على الساعة2 سا و 36 دقيقة بشدة 2.3 درجات على سلم ريشتر، فيما حدد مركز الهزة على بعد 14 كم شمال ذات البلدية، في البحر.

ونوهت ذات المصالح، إلى أن الهزتين لم تخلفا خسائر مادية أو بشرية تذكر.