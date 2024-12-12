ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي وسط مخاوف من نقص الإمدادات.

وحسب الأرقام المقدمة من قبل منصة "الطاقة" المتخصصة في رصد تطورات السوق عالميا، فقد أدت توقعات ضعف الطلب وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأميركية إلى كبح المكاسب الناجمة عن جولة إضافية من عقوبات الاتحاد الأوروبي تهدد تدفقات النفط الروسي.

وكانت أسعار النفط، قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 2.5% للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من آمال انتعاش الطلب عالميًا.

وبحلول الساعة 06:36 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام البرنت القياسي، تسليم فبراير 2025، بنسبة 0.24%، لتصل إلى 73.70 دولارًا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0.11%، لتصل إلى 70.37 دولارًا للبرميل.

هذا وقد خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات أسعار النفط في 2025، للمرة الخامسة على التوالي، مع مخاوف ضعف الطلب.