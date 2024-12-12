عطاف يستقبل من طرف رئيس جمهورية بوروندي

استُقبِلَ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس ببوجمبورا، من قبل رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست نداييشيمي، وهذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.



وجاء في بيان الوزارة، أنه "بهذه المناسبة، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس إيفاريست نداييشيمي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما نقل إليه تحياته الأخوية وتطلعه لمواصلة العمل معه من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين".



وقد سمح اللقاء، يضيف البيان،" ببحث السُبل الكفيلة بترجمة الإرادة المشتركة التي تحذو قائدي البلدين في الرقي بالعلاقات بين الجزائر وبوروندي إلى مصاف أرحب، من خلال اتخاذ تدابير ملموسة تكفل إضفاء حركية متجددة على التعاون الثنائي وتُمكن من تعزيز التنسيق البيني داخل المنظمة القارية في مواجهة مُختلف التحديات التي ترمي بثقلها على الدول والشعوب الإفريقية".