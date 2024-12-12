إيمان خليف تتفوق على لامين جمال

نجحت الملاكمة البطلة إيمان خليف في التفوق على لامين جمال النجم الصاعد في نادي برشلونة الإسباني خلال عام 2024.

وخطفت إيمان خليف الأضواء بعدما حققت الميدالية الذهبية في منافسات وزن 66 كيلو غراما بدورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر جويلية الماضي.

و تغلبت ايمان على صعوبات عديدة وحملات التشكيك بأهليتها الجنسية للمشاركة في الأولمبياد الأخيرة.

كما تعرضت خليف لحملة كبيرة من الكراهية والتنمر من طرف بعض الشخصيات العالمية وفي وسائل الإعلام الغربية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت شركة "غوغل" عن أكثر موضوعات بحث عنها المستخدمون بجميع أنحاء العالم على مدار عام 2024، من خلال محركات البحث التابع لها، التي كانت أغلبها تتعلق بالعديد من الأحداث المختلفة.

وتصدرت البطلة الأولمبية إيمان خليف الشخصيات الرياضية والشخصيات المهمة التي تم البحث عنها عام 2024.

اللافت أن إيمان خليف تفوقت على أحد أهم نجوم العام وهو الإسباني لامين جمال نجم برشلونة، والمتوج مع منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية.

واحتل جمال صدارة لاعبي كرة القدم من حيث البحث على مستوى غوغل، ولكنه جاء في المركز الثالث على مستوى الرياضيين بعد إيمان خليف، ثم الملاكم المخضرم مايك تايسون الذي حل في المركز الثاني.

فيما جاءت أسطورة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز في المركز الرابع، بينما حل اليوتيوبر الأمريكي جاك بول، والذي تحول إلى ملاكم خامسا.

وجاء إعلان شبكة "ESPN" عن حلول اسم الملاكمة الجزائرية خليف أولا في قائمة الأكثر بحثا بين جميع الرياضيين في العالم لهذا العام، بعد أيام قليلة فقط من وضع قناة CNN الأمريكية لصورة خليف ضمن ألبوم صورها، والذي وثقت به جميع الأحداث التي حصلت في جميع المجالات عام 2024.

كما تفوقت إيمان خليف في فئة الشخصيات على الرئيس الأمريكي جو بايدن، إضافة إلى جي دي فانس وهو عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي.