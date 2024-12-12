حجز مخدرات وتوقيف ستة مغاربة بسيدي بلعباس

تمكنت المصالح المتخصصة للشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس، بحـر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود الوطنية، وتوقيف ستة أشخاص من عناصرها يحملون الجنسية المغربية، تنشط في الإتجار والتهريب الدولي للمخدرات وتهريب المهاجرين، حسب ما أفاد به بيان لذات المصالح .

وأوضح البيان الصادر اليوم الخميس، أن "العملية نفذت بعد عمل استعلاماتي وميداني معمق، مكّن المحققين من الكشف عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة الإجرامية الدولية المنظمة، المرتبط

بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات وامتداده إلى تهريب المهاجرين، حيث تم توقيف عناصرها الستة من الجنسية المغربية، مع ضبط 40 كلغ من الكيف المعالج كانت بصدد الشحن على متن مركبة سياحية.

كما مكنت العملية، حسب البيان ذاته، من ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 100 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران.

وتابع البيان "أنه تم توجيه للموقوفين تهم جناية تكوين شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في الإتجار والتهريب الدولي للمخدرات، و جناية تهريب المهاجرين، التحضير والتدبير للخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية."