33 حالة وفاة في حوادث المرور خلال أسبوع

أحصت مصالح الدرك الوطني، على مستوى مناطق اختصاصها، وفاة 33 شخصا وإصابة 162 آخرين بجروح إثر تسجيل 119 حادث مرور جسماني خلال الأسبوع الجاري.

وأشار المكلف بالاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرقيب أول عبد الحميد عمراني، اليوم الخميس، إلى أن "العامل البشري يبقى المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث بفعل عدم التقيد باحترام قواعد المرور، حيث تسبب السواق في 115 حادثا، منها 42 بسبب السرعة المفرطة، 13 حادثا بسبب التغافل، 11 بسبب السير على اليسار، و9 حوادث بسبب التجاوز دون أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة، فيما تسبب المارة في 14 حادثا.

وأضاف عمراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "ولايتي البويرة وتلمسان سجلتا أكبر عدد من الحوادث بـ 8 حوادث لكل منهما، تليها ولايات تيزي وزو، معسكر، تبسة، ووهران بـ 7 حوادث لكل واحدة منها".

ومقارنة مع الأسبوع الماضي، تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث ب(-7) وفي عدد الضحايا بـ (-17) مقابل ارتفاع في عدد الجرحى ب(+10).

ودعا الرقيب أول عمراني، إلى ضرورة احترام قواعد السياقة السليمة من خلال تخفيض السرعة، احترام مسافة الأمان، مراعاة الأولوية وإشارات المرور.