تيارت: تفكيك شبكة تنظم رحلات الهجرة غير الشرعية

فكّك أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتيارت، شبكة إجرامية تنشط في مجال تدبير و تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، تتكون من 4 أشخاص، تستقطب الشباب الراغبين في القيام بالهجرة و المنحدرين من بلدية تيارت و البلديات المجاورة لها عبر سيارات سياحية.

و ذكر الرائد نعمون يحي، قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بتيارت، في تصريح إعلامي، أن العملية جاءت "إثر تكثيف التحريات و تتبع نشاط و أماكن تواجد عناصر هاته الشبكة، و تحديد هوياتهم و البالغ عددهم أربعة، يقومون بتدبير وتنظيم رحلات الإبحار السري انطلاقا من سواحل غرب البلاد، مقابل مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم للشخص الواحد".

و كلّلت العملية بتوقيف شخصين يبلغان من العمر 29 و 46 سنة فيما لا يزال اثنان آخران في حالة فرار، و تم حجز وسيلة النقل المستعملة في نقل الأشخاص، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم كعائدات إجرامية، وسيقدّم الموقوفان أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت، بجنحة تدبير وتسهيل عمليات تهريب المهاجرين من التراب الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية وجنحة تبييض الأموال.