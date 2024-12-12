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مجتمع

تيبازة: انقطاع الماء في هذه البلديات

12 ديسمبر 2024 ()

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أعلنت شركة المياه والتطهير تيبازة "سيال"، اليوم الخميس، عن توقف في نظام تحويل المياه المرتبط بسد كاف الدير، نتيجة تسرب على مستوى قناة التحويل ذات القطر 1200 مم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن "الأشغال جارية حاليًا تحت إشراف الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات لإصلاح الخلل."

وأضاف البيان، أن هذا "التوقف سيؤدي إلى انقطاع توزيع المياه اليوم الخميس في البلديات قوراية، الأرهاط، أغبال، شرشال، سيدي غيلاس، سيدي عمر، مناصر، الناظور (حي سيدي موسى)، حجوط، مراد، وتيبازة".

وأكدت "سيال" أن عملية التوزيع ستعود تدريجيًا إلى برنامجها المعتاد فور انتهاء الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.

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